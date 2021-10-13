«مدام توسو دبي» تُفتتح اليوم

نسرين درزي (أبوظبي)

جمهور الفنون المتفرِّدة على موعد اليوم مع افتتاح الوجهة الراقية «مدام توسو دبي»، النسخة 25 من الأيقونة الأكثر استقطاباً في العالم، والأولى في منطقة الخليج العربي، حيث تقع على مساحة 21.528 قدماً مربعاً عند جزيرة «بلوواترز»، التي تُعد من أكثر المواقع السياحية جذباً في الإمارة. وتتمتع «مدام توسو» العالمية، التي تضم نحو 2000 مجسّم شمعي حول العالم، بتاريخ جماهيري عريق لما تحمله من طابع خاص بغرض الترفيه القائم على واقع تفاعلي يحاكي أضواء الشهرة والفن مع تماثيل مستنسَخة عن أشهر الشخصيات، عبر استخدام أحدث التقنيات والمعدات المتطوِّرة.

60 تمثالاً

تضم «مدام توسو دبي» 60 تمثالاً شمعياً، بينها 16 من الشرق الأوسط، تمثِّل باقة من أشهر الشخصيات الفنية والرياضية اللافتة الموّزعة على 6 مناطق تشمل السينما العالمية، بوليوود، الرياضة، الموسيقى، الموضة والحكّام. ومن الشخصيات اللافتة في الوجهة: توم كروز، جنيفر لورانس، جاكي شان، شاروخان، كاترينا كيف وكارينا كابور، ساشين تيندولكار، ليونيل ميسي وتايلور سويفت. ومن الوطن العربي: نجم التواصل الاجتماعي «بن باز»، رافعة الأثقال آمنة الحداد، نانسي عجرم، مايا دياب، بلقيس فتحي ومحمد عساف. ومن قادة العالم: دونالد ترامب، ناريندرا مودي وشي جين بينغ.

تركيب الشعر

يستغرق صنع التمثال الشمعي الواحد من 3 إلى 4 أشهر، ويُستعان بفريق من 20 فناناً محترفاً لإنجازه. ويتضمّن أكثر من 200 قياس دقيق مختلف يشمل وضعية الجلوس. ويتم تركيب خصلات شعر حقيقية يدوياً في الاستوديوهات الخاصة، إما مباشرة على الرأس أو باللجوء إلى تركيب الشعر المستعار، ما يعكس نمط الشخصية بدقّة أكبر. ويُستعان بالفن ثلاثي الأبعاد كمنحوتات للصورة النهائية المستنسَخة من الشخصية الحقيقية.

شاي مع الملكة

«مدام توسو» أكثر من وجهة جاذبة للتماثيل الشمعية، وإنما عالم يحاكي أضواء الشهرة والفن، يُتيح للزوار الاقتراب من المشاهير المفضلين لديهم وعيش تجربة مدهشة من خلال 360 موضوعاً تم إعدادها بأحدث التقنيات.

توفِّر الوجهة السياحية تجارب تفاعلية شيِّقة، ومنها إلقاء الخطابات على المنصة، قضاء وقت ممتع لاحتساء فنجان من الشاي مع الملكة، والتقاط الصور التذكارية بالطائرة الرئاسية. وتُتيح خوض عروض المجوهرات والأزياء على الـ «كات ووك»، والجلوس على المقعد الخاص بمخرجي الأفلام، ودخول ساحة فنون القتال اليابانية «كونغ فو».

200 عام

أنشأت «مدام توسو» العالمية، معرضاً في لندن لأوّل مرة منذ أكثر من 200 عام، وكان هذا المفهوم بمثابة جريدة متنقِّلة، تجلب أهم العناوين للناس. وأُقيم أوّل معرض دائم في لندن عام 1835 في سوق شارع «بيكر»، قبل أن يتم نقله عام 1884 إلى الموقع الحالي على طريق مارليبون.

فولتير

«مدام توسو»، هي نَي ماري غروشولتز (1761 – 1850)، بدأت في نحت المجسَّمات الشمعية في باريس عام 1770، ولفتت انتباه الجمهور خلال الثورة الفرنسية عندما أُجبرت على صنع أقنعة الموت التي تجسِّد وجوه الأرستقراطيين بعد إعدامهم. وأوّل مجسَّم قامت بنحته كان للفيلسوف الفرنسي فولتير عام 1778.

الوجهة 25

يوجد 24 مقراً لـ «مدام توسو» في أوروبا، آسيا، أستراليا وأميركا. ودبي ستكون الوجهة الـ 25.