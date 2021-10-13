«قصر الإمارات».. ملاذ الصغار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي ضمن برامجه المخصّصة للأطفال، عن إطلاق نادي «حرس الإنقاذ الصغار» بالتعاون مع «ديزيرت سكيلز سبورتس»، والذي يُتيح من 22 أكتوبر - 11 ديسمبر المقبل، تعلّم العديد من المهارات الحياتية المهمة والاستمتاع بطيف من الفعاليات. ويناسب النادي الفتيان والفتيات من عمر 7 سنوات - 15 سنة، وتتطلّب أنشطته أن يتمتع المشاركون بمهارات السباحة الأساسية، مع تعلم تقنيات النجاة والإنقاذ، مثل السلامة داخل المياه، التنفس الاصطناعي والإسعافات الأولية، إلى جانب الأنشطة المائية المسلية على أيدي فريق من المتخصِّصين.