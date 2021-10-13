دروس للأجيال عبر الأفلام

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب بتعزيز مشاركة الجمهور في الجلسات النقاشية وورش العمل وعروض الأفلام خلال الأيام الأربعة الأولى، ووصلت إلى هواة السينما الأطفال والناشئة «عن بُعد» في العديد من بلدان العالم. وخُصِّصت جولات لعرض الأفلام لطلبة مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استمتع الطلاب من الفئات العمرية 4 – 18 عاماً في اليوم الثالث للمهرجان، بـ 20 فيلماً قصيراً أبرزها: «التنين زوغ والطبيب الطائر»، «لا تستسلم»، «فتيات يتحدثن عن كرة القدم» و«لا بستيا».

ويتضمن جدول عروض الأفلام اليوم الخميس، فيلم «المهاجرون»، الحائز جائزة «فيو 2020» عن أفضل فيلم قصير، ويُعرض لأوّل مرة في منطقة الشرق الأوسط. والعرض الأوّل في المنطقة لفيلم الرسوم المتحركة «الجولة الأخيرة»، عن مفهوم الأخوّة والمحبة.

وتشمل عروض صنع الطلبة الأفلام: «زنزانة»، «الكفن»، «ثلاثة جدران وسقف»، «وداعاً روبن»، «خطوات على الريح»، «المظلات»، «بول فيرلين: بعد ثلاث سنوات»، «سترة الأم»، «الجمال»، «أغنية الفيل»، «ترونا بيناكلز»، «لا يمكنه أن يحيا دون كوزموس» و«جبير».

ومن الأفلام الروائية «الجوز»، والفيلم الوثائقي «السماوات فوق الخليل»، والأفلام القصيرة: «قلم رصاص»، «يارني»، «عجل الأم»، «باركود»، «فرصة»، «المغادرة» و«جيشو».