أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية قائمة الفنانين المشاركين في النسخة الأولى من «معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر»، والمقرر إقامته خلال الفترة من 11 ديسمبر 2021 وحتى 11 مارس 2022 في حي جاكس بمحافظة الدرعية غربي مدينة الرياض، حيث ضمت القائمة فنانين وفنانات من 18 دولة.
يتضمن بينالي الدرعية، الذي طوّره فريق عمل مؤلّف من نخبة دولية من القيّمين الفنيّين تحت إشراف فيليب تيناري، المدير العام والرئيس التنفيذي لمركز UCCA للفن المعاصر في الصين، ستة أقسام زاخرة بأعمال فنية من إبداع فنانين محليين وعالميين تتناول موضوعات حيوية ومتنوعة حول الفن المعاصر بعنوان «تتبّع الحِجارة»، والتي من المتوقع أن تلقى صدى واهتماماً واسعاً بين الزوّار، إلى جانب ما يحويه البينالي من البرامج والندوات والفعاليات الأخرى التي سيعلن عنها لاحقاً.
وتضم أول نسخة من بينالي الدرعية أعمالاً لقائمة متنوعة من الفنانين من مختلف جنسيات العالم، من بينهم الفنانون السعوديون: أيمن زيداني، وأحمد ماطر، وجوهرة آل سعود، وحمود العطاوي، ودانية الصالح، وراشد الشعشعي، وزهرة الغامدي، وسارة أبو عبدالله، وسارة إبراهيم، وسلطان بن فهد، وشادية عالم، وعبدالله العثمان، وعبد الله حمّاس، وعمر عبدالجواد، وفلوة ناظر، والراحل فهد الحجيلان، وفيصل سمرة، ولولوة الحمود، والراحل محمد السليم، ومروة المقيط، ومنال الضويان، وغيرهم، إلى جانب فنانين من الكويت، مصر، فلسطين، سوريا، المغرب، أميركا، الصين، ألمانيا، اليابان، سنغافورة، جنوب أفريقيا، جورجيا، نيوزلندا، إيرلندا، وكينيا، إضافة لمشاركة سوبر استوديو من إيطاليا.
وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بينالي الدرعية» آية البكري «في الوقت الذي تستعد فيه مؤسسة بينالي الدرعية لاستضافة وافتتاح أول معرض بينالي مختص بعرض الفنون المعاصرة في المملكة، فإن اختيار قائمة الفنانين المشاركين يرمز إلى دعمنا غير المحدود تجاه المجتمع الفني السعودي، وتفعيل دوره من خلال استعراض ممارساته الإبداعية، وعرض منتوجاته الفنية أمام الجمهور العالمي، ضمن حوار ملهم تشارك فيه نخبة من الفنانين المرموقين من جميع أنحاء العالم، إيماناً منّا بأهمية تطوير أوجه التبادل الثقافي وترسيخ الحوار الدولي المشترك في المشهد الفني المعاصر، باعتبار ذلك مكوناً أساسياً في دعم المساعي الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية في البلاد، ونتطلع إلى الترحيب بالفنانين والجمهور والزوّار من جميع أنحاء العالم».
وبدوره، قال القيّم الفنيّ للبينالي فيليب تيناري، المدير العام الرئيس التنفيذي لمركز UCCA للفن المعاصر في الصين، إن بينالي الدرعية للفن المعاصر يقدم لعموم الجمهور في المملكة نافذة فريدة للتعرّف على أشكال الفن المعاصر الدولي وتوجهاته المختلفة، مشيراً إلى أن البينالي يأتي استلهاماً من المقولة الشهيرة «عبور النهر من خلال تتبّع الحجارة»، «حيث يستكشف المعرض دروب التطورات الاجتماعية معتمداً على أسلوب يجمع بين التكرار الممنهج والتجريب العملي، وإننا نأمل أن يغمر الجمهور إحساس فضولي متزايد يدفعهم إلى التعرّف والاستكشاف، بعد أن يخوضوا تجربة شمولية تربط بين المشهد الفني الحيوي في المملكة والممارسات الفنية في جميع أنحاء العالم».
ويكتسب بينالي الدرعية للفن المعاصر زخماً كبيراً باعتباره أول بينالي دولي يتطرّق إلى الفنون المعاصرة بمختلف أشكالها في المملكة العربية السعودية، حيث سيوفر منصّة فنية إبداعية رائدة تعزز من مفهوم التأمل والاستكشاف والانفتاح على الآخر، كما ستعزز من مكانة المملكة بوصفها مركزاً ثقافياً رئيسياً إقليمياً ودولياً.