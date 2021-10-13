قال المهندس سميح ساويرس رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن الحريق الذي نشب في القاعة الرئيسية للمهرجان جاء نتيجة تماس كهربائي، مشيراً إلى أن قلب القاعة لم يتأثر بأي حال من الأحوال مما لن يؤثر على حفل الافتتاح والمقرر انطلاقه غداً الخميس.
وأضاف ساويرس لـ«الاتحاد» أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب في القاعة الرئيسية للمهرجان، مؤكداً أن هناك بعض التلفيات التي سيتم العمل على إصلاحها بشكل سريع يحافظ على شكل القاعة الرئيسية قبل ساعات من انطلاق المهرجان السينمائي المعروف.
وأشار ساويرس إلى أنه لم يصب أحد داخل المهرجان من الحضور نتيجة الحريق الذي نشب منذ قليل داخل القاعة الرئيسية، مؤكداً أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي كبير مساء اليوم الأربعاء، لإعلان التفاصيل كافة الخاصة بالمهرجان السينمائي في نسخته الخامسة.
ونشب حريق هائل داخل القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل، دفعت على إثره قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق بشكل عاجل قبل وقوع أي إصابات.