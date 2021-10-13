«الكمين».. في دُور العرض قريباً

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت «إيه جي سي إنترناشونال»، ذراع المبيعات الدولية التابعة لمجموعة «إيه جي سي ستوديوز»، و«إيمج نيشن أبوظبي»، إحدى الشركات الرائدة الحائزة عدة جوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، أوّل إعلان ترويجي للفيلم الإماراتي الضخم «الكمين»، الذي يسرد وقائع قصة حقيقية لإنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين الذي علقوا داخل كمين في واد جبلي تحت حصار عناصر من المتمرّدين.

يُعد «الكمين» أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة طاقم عمل مؤلّف من 400 فرد يشمل النجوم الإماراتيين الذين يؤدون الأدوار الرئيسية بالفيلم. وقد صورت كافة مشاهد الفيلم في الإمارات، وهو من بطولة الممثل مروان عبد الله صالح، خليفة الجاس ومحمد أحمد.

شارك في إنتاج الفيلم «إيه جي سي ستوديوز» و«إيمج نيشن أبوظبي»، وقام بإخراجه المخرج الفرنسي العالمي بيير موريل، مخرج فيلم تايكن، المنطقة بي 13، بالتعاون مع المنتج ديريك داوتشي.

قام بكتابة الفيلم براندون بيرتيل وكورتيس بيرتل بالتعاون مع جنود القوات المسلحة الذين شاركوا في وقائع الكمين الحقيقية عام 2018 والذي استُلهِمَت منه قصة الفيلم. وقد دعمت «إيمج نيشن أبوظبي» الفيلم بطاقم عمل من صنّاع الأفلام الإماراتيين والكوادر الاستشارية الثقافية، منهم هناء كاظم، طلال الأسمني، علوية ثاني وعلياء القزي.

ومن المقرّر طرح فيلم «الكمين» في دور العرض بدولة الإمارات والمنطقة في وقتٍ لاحق من العام الجاري.