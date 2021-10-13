تعاون جديد بين شذى حسون وحاتم العراقي

مراد اليوسف (دبي)

كشفت الفنانة العراقية شذى حسون لـ «الاتحاد» عن تعاونها الجديد مع الفنان حاتم العراقي من خلال لحن جديد انتهت من وضع صوتها عليه في دبي، وقالت خلال تواجدها في الاستوديو: إنها سعيدة بتجديد تعاونها مع الفنان الكبير حاتم العراقي بأغنية جديدة من ألحانه وتوزيع المايسترو عمار العاني الذي قام بتنفيذ الأغنية مع عدد مهم من أهم الموسيقيين في العراق والوطن العربي، وكلمات الشاعر سلام الزعيم.

وأكدت شذى أنها سعيدة بتكرار تعاونها مع حاتم العراقي في هذا اللحن الجديد بعد لحن أغنية لتشجيع المنتخب العراقي لكرة القدم بعنوان «هذا العراقي» من كلمات حازم جابر وتوزيع مهند خضر.

وأشارت إلى أنها عندما تلتقي مع الفنان حاتم تتذكر غناءهما لأغنية «ليش يا جارة» في برنامج «سهراية» عندما استضافها العراقي ؛ ولاقت الأغنية انتشاراً كبيراً بين الجمهور في العراق والوطن العربي.

وأوضحت أنها تستعد للوقوف لأول مرة على مسرح مهرجان بابل الدولي في العراق، من خلال إحيائها للحفل الختامي، وقالت: سعيدة أنني أقف على هذا المسرح التاريخي لأقدم أول حفلة لي في مدينتي التي أنتمي لها، بين أهلي وأحبابي.

ولفتت إلى أهمية عودة النشاطات والحفلات في وطنها العراق، مؤكدة احتياج جمهورها للفرح، موجهة الدعوة للحضور 1 نوفمبر المقبل للاحتفال سوياً بالمهرجان.