محمد المنهالي يغني للجمال اليوسفي

مراد اليوسف (دبي)

يواصل محمد المنهالي طرح الأعمال ذات اللون الشعبي الإماراتي، مؤكداً حرصه على نشر هذا اللون بين عدد كبير من الجمهور .

وقال لـ «الاتحاد»: طرحت أغنية «الجمال اليوسفي» من كلمات الشاعر القدير سعيد بن كراز المهيري، ومن ألحاني وغنائي وتوزيع الصديق على الشيخلي.

وأضاف: أفتخر دائماً أنني من مقدمي هذا اللون الغنائي الشعبي من خلال البحث عن ما هو جديد كلمة ولحناً وتوزيعاً.

قال في مقدمة أغنيته:

راعبي ٍ معتلي فنّه

مبردٍ يثني تناحيبه

ياعذابي نحت بالونّه

ونّة لي شاف طليبه

عوق في يوفي مغبنّه

ايحد مابي وانا دريبه

من وليفٍ صدق مغلنّه

حتى في نومي اهاذيبه

وطرح المنهالي الأغنية عبر قناته الرسمية في «يوتيوب» بفيديو ممنتج تم إعداده خصيصاً للأغنية، بالإضافة إلى عرضها بشكل حصري في إذاعة إمارات أف أم التابعة لأبوظبي للإعلام.