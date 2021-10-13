ظاهرة فلكية بديعة تشهدها سماء العالم العربي لمدة 3 أيام

شعبان بلال (القاهرة)

ظواهر فلكية كثيرة تشهدها الكرة الأرضية وينتظرها عشاق النظر إليها في دول العالم المختلفة، للاستمتاع برؤيتها عبر العين المجردة أو تلسكوب فضائي.

ويُمكن لمحبي عالم الفلك والفضاء بداية من اليوم الأربعاء، مشاهدة ترائي القمر الأحدب قريبا من كوكبي زحل والمشتري في السماء مساءا في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري في مشاهد بديعة أكد خبراء الفلك أن صحية وممتعة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس لـ"الاتحاد"، إن القمر يكون أقرب ما يمكن لكوكب زحل يوم 14 أكتوبر، ويمكن قول إن القمر يقترن مع زحل في ذلك اليوم، موضحا أن القمر يقترب من كوكب المشتري ويكون أقرب ما يمكن له يوم 15 أكتوبر ونقول إن القمر يقترن مع المشتري في ذلك اليوم.

وشجع تادرس الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، مضيفا أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر أكتوبر الجاري العديد من الظواهر والأحداث الفلكية التي يمكن رصدها في مصر بالعين المجردة، وعلى رأسها القمر الجديد وشهب التنين واقتران القمر مع الزهرة.