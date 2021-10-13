مؤشرات تنذر باحتمالية إصابتك بـ "باركنسون"

حددت مؤسسة باركنسون العديد من العلامات التي تشير إلى احتمالية إصابتك بمرض باركنسون وهو حالة تؤثر على الدماغ، وتميل أعراضه إلى التفاقم بمرور الوقت، وقالت «لا توجد علامة واحدة من هذه العلامات تعني أنه يجب عليك القلق، ولكن إذا كان لديك أكثر من علامة واحدة، فعليك التفكير في تحديد موعد للتحدث مع طبيبك». وغالباً ما يختلف تطور الأعراض قليلاً من شخص لآخر بسبب تنوع المرض، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية. وتشمل علاجاته عقارات للمساعدة في مشاكل الحركة وأحياناً جراحة الدماغ، وأبرز المؤشرات بالإضافة إلى الرعاش:

فقدان حاسة الشم

تصلب اليدين أو الأصابع

الحركات المفاجئة أثناء النوم

تغيير في خط اليد