مقتنيات إيمي واينهاوس في المزاد

نيويورك (أ ف ب)

تطرح دار «جوليانز أوكشنز» للمزادات العشرات من فساتين النجمة البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس ومقتنياتها من حقائب يد وأسطوانات وكتب، وفي مقدمتها الثوب الشهير الذي كانت المغنية ترتديه في الحفلة الموسيقية التي أحيتها قبل شهر من وفاتها عام 2011.

وتعرض الدار اعتباراً من الاثنين المقبل 800 قطعة من مقتنيات واينهاوس، بينها فساتين وأحذية وملابس داخلية ونظارات وآلات موسيقية وكتب وتسجيلات، تتراوح قيمتها الإجمالية بين مليون ومليوني دولار، تمهيداً لمزاد يقام في بيفرلي هيلز يومي 6 و7 نوفمبر المقبل.