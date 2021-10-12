أضواء «هال»

(أ ف ب)

بعد استراحة إجبارية بسبب جائحة كورونا، فتحت مدينة هال البريطانية ذراعيها للمعرض السنوي الشهير الذي يحمل اسمها، أحد أكبر معارض السفر في أوروبا، والحدث الترفيهي المهم الذي يستقطب السياح والمسافرين من مختلف أنحاء إنجلترا.

وتحولت المدينة منذ انطلاق فعاليات المعرض، الذي يستمر حتى 16 أكتوبر الحالي، إلى كتلة من الضوء، بفعل أنماط الإنارة المبهرة ومصابيح أكثر من 250 لعبة وكشكًا جاءت إلى المدينة للمشاركة في الحدث السنوي.

وبدأ المعرض عام 1279، مما يجعله واحدًا من أقدم المعارض العريقة التي لا تزال موجودة.