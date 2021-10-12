اختراعات إكسبو.. الغسالة مواليد 1855

أبوظبي (الاتحاد)

منذ انطلاق دورته الأولى في العاصمة البريطانية «لندن» قبل 170 عاماً من الآن، وبالتحديد في عام 1851، شكل معرض إكسبو الدولي منصة عالمية لعرض آلاف الاختراعات والابتكارات والإبداعات التي توصلت إليها البشرية في مختلف مجالات الحياة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع. وتحول المعرض الدولي إلى ما يشبه «المختبر الإبداعي» لعرض إنجازات البشرية في الإبداع والاختراع والابتكار، وعُرض خلال دوراته السابقة أكثر من 100 ألف اختراع، أسهمت في تغيير وجه الحياة على كوكب الأرض.

سبق أن استضافت العاصمة الفرنسية «باريس» 6 دورات لمعرض إكسبو الدولي، كان أولها خلال العام 1855، وقد أقيمت هذه الدورة في قصر الصناعة الذي شُيد بالقرب من الشانزليزيه في عام 1852 ليكون مقراً للمعرض الذي خُصص لمجالات كثيرة، منها: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والفنون، والتعدين، والصيدلة، والأدويـــة، والتصنيع، والأثاث، والديكـــور، وحضـــره ما يقــارب الـ 5 ملايين زائر، وشارك فيه 27 دولة. وخلال معرض إكسبو 1855، عُرضت العديد من الاختراعات والابتكارات، أبرزها بطارية تحول الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربائية، فضلاً عن أنه أدخل مفهوم غسل الملابس باستخدام الآلات لأول مرة في العالم، وهو الأمر الذي شكل اللبنة الأولى في صناعة غسالات الملابس.