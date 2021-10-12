«الهضبة» و«القيصر» ورحمان.. نجوم إكسبو

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

«ليالي إكسبو».. «إيقاعات إكسبو».. «جلسات إكسبو».. «أمسيات خالدة»، فعاليات فنية موسيقية غنائية تقدم في «إكسبو 2020» وتجمع نجوم العالم في الحدث الدولي الأضخم، ليلتقي الشرق مع الغرب، العمالقة مع الأجيال الصاعدة، التراث والأصالة مع الموسيقى الإلكترونية والشبابية، لخلق جو فريد عنوانه «حب الموسيقى»، ورغم أن «إكسبو 2020» لم يمر عليه نحو أسبوعين حتى الآن من 182 يوماً، إلا أنه قدم زخماً من الفعاليات الفنية، التي كانت بمثابة «ملتقى الحضارات والثقافات» على مسارحه المختلفة، والتي أثرت المشهد الفني والثقافي في «إكسبو 2020» بعد توقف أكثر من عامين عن إقامة الحفلات والمهرجانات الموسيقية الغنائية بسبب أزمة جائحة «كورونا»، وذلك مع الالتزام التام بأفضل الشروط السلامة والصحة العامة.

مسيرة

ولا يزال «إكسبو 2020» يعلن العديد من المفاجآت لجمهوره وزواره من محبي الموسيقى والغناء، لتقديم فقرات استثنائية يحييها نجوم العالم في شهر أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يحيي «الهضبة» عمرو دياب حفلاً على مسرح «حديقة اليوبيل» 30 أكتوبر، إذ يتزامن حفله مع الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية في «إكسبو 2020 دبي»، وتقدمه «بيبسيكو» شريك رسمي في الحدث العالمي، حيث يستعد الحضور والزوار للاستمتاع بأشهر وأجمل أغنيات عمرو، الذي تمتد مسيرته الفنية الاستثنائية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، كما أنه حامل الرقم القياسي في موسوعة غينيس العالمية لأكثر عدد جوائز من الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه يحوز 7 جوائز من الموسيقى العالمية و6 جوائز من الموسيقى الأفريقية.

باكورة أعمال

ويستعد الملحن والموسيقي العالمي إيه. آر. رحمان، الحائز جائزتي أوسكار وجائزتي غرامي على أعماله المميزة، إلى قيادة أوركسترا الفروس النسائية الرائدة، 23 أكتوبر الجاري، لتقديم معزوفة موسيقية أبدعها لهذه الأوركسترا خصيصاً للمرة الأولى، والتي تنقل صورة منطقة الشرق الأوسط إلى العالم، ويشارك في الأوركسترا 50 عازفة من المنطقة لتقديم باكورة أعمال ضمن هذه المجموعة الفنية في «إكسبو 2020 دبي»، والتي تمزج بين اتجاهات موسيقية عدة، وحول تكوينه أوركسترا الفردوس النسائية، أوضح إيه. آل.رحمان أنه تلقى قبل عامين اتصالاً من معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ «إكسبو 2020 دبي»؛ لسؤاله إذا كان يرغب في تكوين أوركسترا نسائية، فأعجب كثيراً بالفكرة، خصوصاً أنه قد أسس معهد (كيه إم ميوزيك كونسرفاتوري) للموسيقى في الهند قبل أكثر من 12 عاماً، حيث كان يهتم في ذلك الوقت بالموسيقى الغربية الكلاسيكية، والموسيقى الهندوستانية، فضلاً عن عشقه للموسيقى العربية.

وقال: قادتنا المحادثات الأولية إلى إجراء الاختبارات، وتشكيل فريق العمل، وتأسيس استوديو الفردوس، وهو استوديو تسجيل لن يُستخدم فقط لعروض الأداء ولكن أيضاً للموسيقى التسجيلية للأفلام والألبومات الموسيقية والاستماع العميق وورش العمل وأشياء كثيرة مختلفة، ظللنا نجري تجارب الأداء طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وسجّلنا بعض المقطوعات الموسيقية.

إيقاعية عربية

ولفت إلى أن أوركسترا الفردوس، تجمع مزيجا من الموسيقيين المدرّبين على الموسيقى الكلاسيكية وعازفي الموسيقى العربية والكلاسيكية والشعبية؛ لذا فهم سيدمجون الآلات الموسيقية العربية، مثل القانون، والبزق، والعود، والآلات الإيقاعية العربية، بالشكل الذي يحقق التكامل مع الموسيقى الكلاسيكية، منوهاً بأن أوركسترا الفردوس سيكون لها دور كبير في تصحيح المفاهيم السلبية عن شعوب الشرق الأوسط، والتي تُصور للناس أن الموسيقى محظورة في هذه المنطقة من العالم وأنه لا يمكن للنساء الظهور وعزف الموسيقى.

وتابع: لقد عانت جميع الدول أثناء «الجائحة»، وعندما وصلتُ إلى الإمارات، شعرتُ بأن الدولة قد تعاملت مع «كوفيد - 19» بطريقة رائعة جداً، فالناس يرتادون المطاعم والمسارح لأن هناك إجراءات احترازية جيدة مطبَّقة، الجميع متعاونون هنا والحياة تسير بشكل جيد، وهذا الأمر شجعني كثيراً، فلقد عدت مرة أخرى إلى الحياة الحقيقية، وإلى أوركسترا الفردوس وفريقها المُلهِم.

القيصر

واحتفالاً بأول «إكسبو» دولي يُقام في العالم العربي، وبصفته واحداً من الأسماء اللامعة في سماء الموسيقى الذين حققوا نجاحات كبيرة في تاريخ الفن العربي سيحتفي «القيصر» كاظم الساهر بتراث الموسيقى العربية الغني، وسيُلهم أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية، ضمن سلسلة «أمسيات خالدة» التي يستعد الساهر لإحياء أولى لياليها في «إكسبو 2020»، 15 أكتوبر الجاري، وعن هذه المشاركة، قال: أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب عامين عن إحياء الحفلات المباشرة بسبب جائحة «كورونا»، سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي «إكسبو 2020»، وذلك في أول ليلة من سلسلة «أمسيات خالدة» في 15 أكتوبر المقبل، والتي ستقدم كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم في عروض مبهرة وملهمة تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه.

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل - القلب النابض لـ«إكسبو 2020» الذي يحتضن أكبر سطح عرض في العالم بزاوية 360 درجة - ومن شأنها أن تبهر الجماهير بتجارب عرض مبتكرة تدمج العالم المادي بنظيره الرقمي، وسيتمكن حاملو تذاكر «إكسبو» من مشاهدة المناظر المبهرة عبر شاشات ضخمة في كل من مسرح «دبي ميلينيوم» و«حديقة اليوبيل».

نشر التفاؤل

مغني الأوبرا الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي، أحد نجوم «إكسبو 2020» الذين شاركوا سابقاً في حفل افتتاح الحدث الأضخم، واختتمه بأغنيته «ذا البراير» في ساحة الوصل، وحول مشاركته في «إكسبو 2020»، أوضح أنه شعر بالفخر خصوصاً أن مشاركته في أهم فعالية دولية، يعتبرها فرصة كبيرة وشرفاً عظيماً، وطريقة لنشر التفاؤل، ودعوة للتطلع إلى المستقبل بكل ثقة.

جلسات

10 نجوم من أشهر مطربي الخليج والعالم العربي تجمعهم «جلسات إكسبو» لتقديم روائعهم على مسرح «حديقة اليوبيل»، والتي افتتح أول عروضها مساء أمس، أصيل أبو بكر وأسماء لمنور، لتتواصل الجلسات مرة كل شهر ويحييها كل من ماجد المهندس وأصيل هميم وفؤاد عبد الواحد وداليا مبارك ومحمد البكري ومشاعل ومطرف المطرف وآلاء الهندي.