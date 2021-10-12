9 نصائح لتحسين الذاكرة

أبوظبي (الاتحاد)

الذاكرة هي قدرة عقولنا على تخزين المعلومات وتحليلها لاستعادتها لاحقاً، إلا أنها تتعثر أحياناً، لذلك، قدم موقع «MSN» بعض النصائح لتدريب العقل وتحسين ذاكرتك في أي عمر.

التأمل

يساعدك التأمل على تنظيم أفكارك، حيث كشفت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا عن أنه يقلل من مشاكل التركيز ويحسن القدرة على التذكر.

اللعب

تعتمد بعض الألعاب على تنشيط العقل مثل سكرابل والشطرنج والألعاب الورقية، بما يمثل التحفيز المثالي لمهارات التركيز والتذكر، ويوجد العديد من الألعاب للأطفال والبالغين لتدريب ذاكرتهم وعقولهم، إذا لم يكن لديك رفيق لعب، يمكنك لعب الكلمات المتقاطعة أو سودوكو.

القراءة

تحافظ القراءة على الذاكرة، وتُحسّن من الأداء المعرفي، ولتذكر الأشياء جيداً، عليك إعادة صياغتها وشرحها لنفسك بصوت عالٍ وعدم التردد في قراءتها مرة أخرى.

تدريب العقل

يؤدي تدريب ذاكرتك بجد وتكرار إلى مساعدتك على تذكر أشياء أكثر، وهناك تمارين على «الإنترنت» تستهدف تحفيز وتقوية ذاكرتنا تساعد على إعادة توصيل الخلايا العصبية وتسهيل التعلم مع الوقت.

التصوير بالعينين

يعمل الدماغ مثل الكاميرا ويربط الكلمات بصور حتى يتذكرها بشكل أفضل، ويمكن تقوية الذاكرة البصرية بوسائل متعلقة بها وربط فكرة أو كلمة بصورة ما.

النشاط البدني

تزيد الرياضة الجسدية من تدفق الدم إلى المخ، وبالتالي تعزيز قدراتنا الذهنية، وبالنسبة لكبار السن، اتضح أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تُقلل من فقدان الذاكرة، كما تساعد على تحسين قدراتنا المعرفية، لاسيما الذاكرة المكانية.

الطعام الصحي

يلعب النظام الغذائي الصحي والمتوازن دوراً بالغ الأهمية في وظائف الأغشية الدماغية، فالطعام الغني بالأوميغا 3 مثل السلمون أو بطارخ الأسماك، يعمل على تعزيز نشاط الدماغ، كما يمكن للقهوة أن تزيد تركيزنا أيضاً.

النوم الجيد

يعتبر النوم الجيد والمريح ضرورياً لنشاط الدماغ، وتعمل خلايانا العصبية ليلاً على تنظيم وتصنيف المعلومات التي تلقيناها طوال النهار، لذلك فالحصول على قدر كافٍ من النوم بالغ الأهمية لتحسين ذاكرتنا.

تجنب التوتر

يساعد الهدوء على التركيز والتذكر بشكل أفضل؛ لذلك يجب محاولة تجنب التوتر، والتنفس جيداً والتحكم في أفكارنا لنحظى بتركيز جيد وذاكرة ممتازة.