خالد الصاوي في «فيلم تجاري»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقد الممثل خالد الصاوي على بطولة فيلم جديد يحمل اسم «فيلم تجاري»، يجمعه بالفنانين شيري عادل في ثاني لقاء يجمع بينهما بعد فيلم «للإيجار» الذي عرض خلال الموسم الصيفي الماضي وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن الوحدة والعزلة، حول شخصية قبطان على المعاش يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار، ويتولى إخراج الفيلم الجديد محمود كامل، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني، ومن المقرر البدء في تصويره بعد شفاء الميرغني من فيروس «كورونا» الذي أصيب به الأسبوع الماضي.

ويجسد الصاوي شخصية مهمة ضمن أحداث الجزء الثالث لمسلسل «الاختيار»، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021، وقد بدأ صناع مسلسل «الاختيار 3» التحضيرات الأولية للبدء في تصويره فور الانتهاء من التعاقدات مع أبطاله، ومن بينهم أحمد السقا، وأحمد عز، وياسر جلال، بالإضافة إلى كريم عبد العزيز، الذي لعب بطولة الجزء الثاني، ليجتمع كل هؤلاء النجوم لأول مرة في عمل درامي، حيث يتناول الجزء الثالث من المسلسل أحداث ثورة 30 يونيو، وتفاصيلها، وإصرار الشعب على التغير، ومساندة الجيش له.