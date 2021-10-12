ملك قورة بطلة «فوتوشوب»

القاهرة (الاتحاد)

تخوض الممثلة ملك قورة أول بطولة تلفزيونية مطلقة، من خلال بطولة حكاية من مسلسل «زي القمر»، تحمل اسم «فوتوشوب»، بمشاركة الفنان محمد مهران، وإخراج شادي أبو شادي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، ومن إخراج شادي أبو شادي.

وقالت ملك قورة لـ «الاتحاد»: سعيدة بخوض التجربة، واعتبرتها مسؤولية كبيرة، وقد بدأت التصوير خلال الأيام القليلة الماضية استعداداً للعرض خلال الفترة القادمة. وأضافت ملك: تعاقدت مؤخراً على المشاركة في فيلم بعنوان «السخنة» بطولة كريم عفيفي، وأيتن عامر، ومحمد أنور، سيناريو وحوار نادر نظير وإخراج هاني حمدي، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير فيلم «الفارس»، والذي يعد البطولة الأولى للنجم أحمد زاهر، وبمشاركة حسين فهمي، وإيمان العاصي، وصلاح عبدالله، وتأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز. وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال الطيبة حول دورها في فيلم «200 جنيه» الذي عرض مؤخراً تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، وقالت ملك قورة: إنها شعرت بالخوف والرهبة بسبب كم النجوم الكبار المشاركين في فيلم 200 جنيه، فهي تعتبر أصغر المشاركين في الفيلم، وقبل بدء التصوير ذاكرت دورها جيداً، مؤكدة أنها متحمسة جداً لدورها، حيث تقدم دور «هالة»، وهي طالبة تعاني مادياً بشكل كبير.