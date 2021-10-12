محمود حميدة في السينما مع «صحراوي صحراوي»

القاهرة (الاتحاد)

يعيش الممثل محمود حميدة حالة نشاط سينمائي هذا العام، حيث يشارك في بطولة عدة أفلام سينمائية، وانتهى من تصوير أخرى، حيث تعاقد خلال الأيام القليلة الماضية على بطولة فيلم سينمائي جديد من إنتاج محمد السبكي، ومن إخراج وائل إحسان بعنوان «صحراوي صحراوي»، والذي تدور أحداثه حول سائقي الشاحنات العملاقة، التي تتنقل بين الدول، حيث سيتم تصوير أغلب الأحداث على الطرق الدولية، وجارٍ اختيار باقي فريق عمل الفيلم الذي سوف يبدأ التصوير فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال حميدة: إنه بدأ قبل أيام تصوير أول مشاهده في فيلم «الملحد»، الذي يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين منهم حسين فهمي، وشيرين رضا، وأحمد حاتم، ونجلاء بدر، وصابرين، وتارا عماد، ومصطفي درويش، وأحمد السلكاوي، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويناقش فيلم «الملحد»، قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث «السوشيال ميديا» والمنصات بين الشباب، وهي عن التطرف الديني والإلحاد والخروج عن الدين، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية، والفيلم يسلط الضوء عليها بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع، وتوضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر. وأشار حميدة إلى أنه انتهى مؤخراً من تصوير فيلم «الكاهن»، الذي تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، وجمال سليمان، ودرة، وفتحي عبد الوهاب، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.