«الشارقة السينمائي».. تعليم الصغار صناعة الرسوم المتحركة

الشارقة (الاتحاد)

حمل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في ثاني وثالث أيامه التي تعقد (عن بُعد)، الصغار إلى عالم الرسوم المتحركة ومبادئ التصوير الفوتوغرافي وأساسيات الرسم، حيث قدم ثلاث ورش عمل إبداعية جمعت المشاركين مع المدرب فادي سرياني، ومحمد الكمالي، وعلي كشواني، في «استوديو الأطفال» الذي يشهد سلسلة ورش تتواصل حتى 15 أكتوبر الجاري، تحت شعار «فكر سينما».

هكذا تُصنع الرسوم المتحركة

وتعلم الأطفال خلال الورشة الأولى التي حملت عنوان «أسرار الرسوم المتحركة»، أهم المراحل التي تمكنهم من معرفة أساسيات رسم وتجميع المشاهد التي تتكون منها الصور المتحركة، إذ كشف فنان الرسوم المتحركة ومؤسس «منصة الأنيميشن للمخرجين الشباب الفنان اللبناني فادي سرياني أسرار هذا الفن من خلال تنفيذ بعض الرسوم، وعرض نماذج من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، ومقاطع فيديو تشرح أهم خطوات تحريك الرسوم، وبيّن المدرب أهمية الاعتماد على قصة قبل الشروع في الرسم، وعرض مجموعة من التمارين باستخدام كتاب الرسومات حظيت بتفاعل الصغار.

وعاش الأطفال لحظات لا تنسى في ورشة بعنوان «أساسيات التصوير الفوتوغرافي»، حيث أطلعوا عن قرب على أنواع الكاميرات والاختلافات التقنية التي تميز بينها تبعاً لاختلاف أحجام مستشعرات الصور وفتحات العدسات، وشجع المدرب وفنان التصوير الفوتوغرافي محمد الكمالي من دبي كابجر، الصغار على خوض تجربة التصوير والتدرج في اقتناء الكاميرات أثناء التمرين، والبدء باستخدام كاميرا الهاتف التي توفر فرصاً للتعلم، واكتساب المهارات بالممارسة الدائمة وصولاً إلى إتقان مبادئ التصوير الاحترافي.

وأضاءت الورشة على جوانب تقنية أساسية في فن التصوير الفوتوغرافي، ومنها بعض القواعد والإعدادات المثالية للكاميرات قبل التقاط المشاهد والتحكم في ضبط الصورة وتحديد خيار الألوان، وانتهاءً بعرض أنواع الصور وبرامج تعديلها وأبرز المواقع الإلكترونية التي تضم محتوى يهم هواة التصوير الفوتوغرافي، ومعايير اختيار الكاميرات حسب الغرض من استخدامها ومدى وجودة خدمات ما بعد الشراء وتوفر معداتها.

ارسم وجوه من تحب بخطوات بسيطة

وببعض خطوات بسيطة تعلم الأطفال مهارات رسم الوجوه، إذ عرّف المدرب الفنان الإماراتي علي كشواني خلال ورش «أساسيات الرسم» المشاركين على مبادئ الرسم من الصفر والتي تمكّن المهتمين بهذا الفن من رسم أي شخص، شارحاً ثلاث خطوات أساسية تشكل منطلقاً لأي لوحة فنية.