بلقيس تسجل أغنية وطنية للإمارات

مراد اليوسف (دبي)

انتهت بلقيس أحمد أمس في استوديوهات دبي من تسجيل أغنية جديدة بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بها: أنهيت وضع صوتي على أغنية وطنية بمناسبة اليوبيل الذهبي لاتحاد دولتنا الغالية والحبيبة الإمارات، وأضافت في حديثها للجمهور والمتابعين إنهم سيسمعونها يوم 2 ديسمبر 2021، مؤكدة سعادتها بذلك.

وكانت بلقيس قد عادت قبل أيام من القاهرة، بعد أن شاركت ضمن احتفالات انتصارات 6 أكتوبر، وقدمت لوحة غنائية في أوبريت غنائي حمل عنوان «كمل عبورك»، بمشاركة الفنانين تامر حسني، ديانا حداد، مصطفى عجاج وريهام عبد الحكيم وعدد من الطلاب والطالبات المشاركين، وحمل توقيع الشاعر محمد البوغا وألحان أحمد العتباني، وقالت عن ذلك: تشرفت بالمشاركة والغناء في احتفالات ذكرى 6 أكتوبر في مصر، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع القائمين على الأوبريت .