ابتكر أداة لإلغاء المتابعة.. فحظرته «فيسبوك»

حظرت شركة «فيسبوك» الأميركية حساب مبرمج طوّر أداة قادرة على إلغاء متابعة جميع الأصدقاء والصفحات الموجودة على حساب أي شخص.

وبحسب «تايمز نيوز ناو» حظرت «فيسبوك» حساب المبرمج الذي طوّر هذه الأداة، واتهمها المبرمج لويس باركلي بممارسة التعنت تجاهه، بسبب ابتكاره تلك الأداة التي تسمح للمستخدمين بإلغاء متابعة كل شيء من موجز الأخبار الخاص بهم.

ووصف باركلي أداته بأنه يحتاجها الكثير من المستخدمين، الذين يصيبهم الضيق من جميع المتابعات، ما يجعل حساباتهم صفحة بيضاء يمكنهم تنظيمها في ما بعد كما يشاؤون، بحسب «سبوتنيك».

