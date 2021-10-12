نصائح تخلصك من قلق الصباح

يعاني الكثيرون من مستويات أعلى من القلق والتوتر في فترة الصباح مقارنة بفترات اليوم الأخرى ولأسباب مختلفة. أورد أليكس ديميتريو، أخصائي طب النوم الأميركي، في حديث له مع صحيفة هافنغتون بوست، 3 أسباب رئيسية يمكن أن تساهم في الشعور بذلك، هي طفرات الكورتيزول في الصباح، وعادات النوم، والصحة العقلية.

ونصح من يستيقظ وهو يعاني من مشاعر القلق أو حتى نوبة هلع، بالحفاظ على روتين منتظم للحصول على كمية كافية من النوم، وأوصى بخمسة أمور:

الابتعاد عن الشاشات قبل النوم بـ 30 دقيقة

استخدام لحاف مريح للنوم عميق

الذهاب للفراش في الوقت نفسه يومياً

ممارسة التأمل والاسترخاء

التوقف عن الأكل الثقيل بوقت كافٍ