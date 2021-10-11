5 نصائح صديقة للبيئة

القاهرة (الاتحاد)

قدم تقرير بيئي نشره موقع «News 18» بعض النصائح التي تساعدنا في الوصول إلى حياة صديقة للبيئة.

العناصر المحلية

استخدم العناصر الطبيعية والعضوية والصديقة للبيئة، واختر المتوفرة محلياً بدلاً من المنتجات التي يتم جلبها من أماكن بعيد، سواء كان ذلك طعاماً أو ملابس، حيث يعتبر استهلاك المنتجات المحلية هو الأفضل للجسم والعقل والبيئة والاقتصاد، لأنه يوفر متاعب النقل ويقلل انبعاثات الكربون، وبالتأكيد فإن منتجات الزراعة العضوية مستدامة وصديقة للبيئة.

الأجهزة الموفرة

استثمر أموالك في التقنيات الصديقة للبيئة، لأنها موفرة للطاقة وغير مستنفدة للأوزون، فمثلاً يمكنك استخدام مصابيح موفرة للطاقة بدلاً من التقليدية، واستبدال أجهزة تكييف الهواء والتبريد الأكثر استهلاكاً بالموفرة.

منتجات التنظيف

ابتعد عن منتجات التنظيف الاصطناعية الغنية بالمواد الكيميائية واختر المنتجات الصديقة للبيئة، فمثلاً استخدم التي تعنتمد على الهيدروكربونات كوقود بدلاً من مركبات الكربون.

صنع السماد

قم بدورك في تقليل حجم المخلفات التي تذهب إلى مكب النفايات كل يوم، وبدلاً من إلقاء نفايات المطبخ قم بتحويلها إلى سماد، حينها ستمنع تراكم غاز الميثان وتحافظ على البيئة.

إعادة التدوير

قلل من استخدام الأغلفة والزجاجات والحاويات والأكواب وأدوات المائدة المصنوعة من البلاستيك، حيث إن استخدام زجاجة مياه قابلة لإعادة التعبئة مثلاً أو كيس من الجوت لمحلات البقالة له تأثير كبير في الحفاظ على البيئة.