«تحقيق أمنية» لولوة في مكتبة منزلية

أبوظبي (الاتحاد)

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق حلم الطفلة المواطنة لولوة، البالغة من العمر 11 سنة، بامتلاك مكتبة منزلية. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: كثيرة هي مفاجآت وأمنيات الأطفال، فمجرد رغبة طفلة مريضة بإشباع شغفها في القراءة ومواصلة التعلّم أمر يستحق الإعجاب، وهذا ما دفعنا للمُسارعة في تحقيق أمنيتها وإدخال الفرح والسعادة إلى قلبها مع عائلتها التي تتطلّع بشوق إلى رؤيتها ترتقي في المراتب التعليمية بنجاح وتميّز».وتوجّه بالشكر والتقدير إلى الدكتورة فاطمة البريكي، المالكه لدار سما للنشر والإنتاج والتوزيع، وخبيرة اللغة العربية لبرامج الطفولة المُبكّرة على تبرعها الكريم بالكتب التي أنارت قلب الطفلة لولوة بالبهجة والسرور.