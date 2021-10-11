دينا الشربيني تحسم قرار العمل مع محمد رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت دينا الشربيني لـ «الاتحاد» مشاركتها الفنان محمد رمضان في مسلسل جديد سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مجدداً مع النجم محمد رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في فيلم «جواب اعتقال».

وقالت «الشربيني» إنها تصور حالياً مسلسل بعنوان «آخر دور»، الذي يشاركها بطولته أحمد خالد صالح، وميمي جمال، وأحمد بدير، ومريم الخشت، ونهى عابدين، وآخرون من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنياوي، وتدور أحداثه حول مجموعة من القصص المختلفة لسكان عقار في إطار اجتماعي درامي، تشارك فيه باعتبارها تعيش في الطابق الـ31 والأخير من العمارة.

وأوضحت أنها انتهت من تصوير مشاهدها بالكامل في فيلم «حامل اللقب»، والتي تظهر خلاله في دور دكتورة وتتعرض لكثير من المواقف.