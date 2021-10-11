شعبان بلال (القاهرة) تواصل فرق من الغواصين والإنقاذ النهري في مصر، منذ أمس الأحد، البحث عن سيارة سقطت في نهر النيل وعلى متنها ركاب من أعلى جسر بالقاهرة. وعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت على الحادث المأساوي، إلا أن الفرق لم تتمكن حتى الآن من العثور على السيارة أو ركابها، وسط حالة من الحزن على الضحايا. وتلقت السلطات المصرية بلاغاً يفيد بسقوط سيارة في نهر النيل في منطقة «إمبابة» بالقاهرة. وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث حيث ذكرت التحريات الأولية أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها في المياه. وكانت السيارة، وهي حافلة نقل صغيرة، متوجهة من منطقة «إمبابة» بالجيزة إلى القاهرة باتجاه ميدان التحرير. وقال شهود عيان إنه لم يعثر حتى الآن على أي جثامين أو ناجين، ولا حتى الحافلة المفقودة. وذكرت عضو مجلس النواب المصري نشوى الديب، في حسابها على موقع «فيسبوك»، أن الحافلة المنكوبة كانت تقل 14 راكباً إلى جانب السائق.