تامر عبدالحميد أعلنت «بيبسيكو»، الشريك الرسمي في «إكسبو 2020 دبي»، أنه من المقرر أن يحيي «الهضبة» عمرو دياب، حفلاً في «حديقة اليوبيل» في «إكسبو 2020» 30 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع موعد الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية المصرية في الحدث العالمي الأضخم، وسيكون جمهور وزوار «إكسبو» على موعد مع أجمل أغاني عمرو وأكثرها شعبية. وبهذه المناسبة قال مصطفى شمس الدين، الرئيس التنفيذي للتسويق لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في «بيبسيكو»: يسعدنا أن نجمع جمهور عشاق الموسيقى من حول العالم لتقديم تجربة فريدة مفعمة بالمرح في «إكسبو 2020»، حيث نرحب بالجمهور للتعرف عن كثب على جمال المنطقة وغناها بالمواهب وتنوعها الثقافي، كما نفخر بشراكتنا مع الجناح المصري في الحدث الأعظم، للاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر، مع الفنان عمرو دياب، فهذا التعاون يلخص التاريخ العريق والمستقبل المشرق لثقافة البوب في مصر. ويعتبر هذا الحفل واحداً من بين مجموعة من الحفلات العالمية التي من المقرر أن يحييها فنانون من مناطق جغرافية مختلفة خلال انعقاد إكسبو 2020 دبي.