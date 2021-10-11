العين (الاتحاد) تستعد حديقة الحيوانات بالعين لدمج زراف روثشيلدز في سفاري العين الأفريقية مع المجموعة المتواجدة حالياً والبالغ عددها 12 فرداً التي تحتضنها أكبر سفاري من صنع الإنسان في العالم، ضمن جهودها في توفير أعلى معايير الدمج الإيجابي والتأهيل السلوكي للمواليد الجد. ويأتي دمج مواليد الزراف مع قرنائهم من نوع روثشيلدز ضمن البرامج والاستراتيجيات التي تتبعها الحديقة لإكثار هذا النوع المهدد بالانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث تقدم لهم الرعاية المتكاملة ضمن أفضل المعايير العالمية من خلال بيئة مميزة أقرب ما تكون إلى الموائل الطبيعية التي يعيش فيها الحيوان، والاحتياجات الغذائية والسلوكية إلى جانب العناية الصحية الشاملة المقدمة من قبل أطباء ومختصين أكفاء في مجال رعاية الحيوان بشكل دوري وعند الحاجة. وعن كيفية تدريب المواليد الجدد على التواصل يقوم مربوها من مختصي رعاية الحيوانات ومنذ الفترة الأولى بعد ولادتها بالتعامل معها عن قرب وبناء روابط قوية معها من خلال ما يعرف بالتدريب السلوكي والتعزيز الإيجابي والذي يهدف بشكل أساسي إلى تسهيل القيام بمتطلبات رعاية الحيوان اليومية، وبعد بضعة أشهر من ولادة صغار الزراف تكون الصغار قد بدأت بتناول غذائها مع أمهاتها وعندها تقوم الحديقة بتدريبها على التغذية المباشرة وذلك بتقديم بعض أنواع الأغذية من خلال المربي، وتعد هذه العملية في غاية الأهمية وذلك لتهيئتها للانتقال إلى منطقة السفاري حيث يستمتع الزوار بتجربة إطعام الزراف المحببة لديهم.