قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، إن خبراء الاقتصاد ديفيد كارد وجوشوا أنجريست وجويدو إمبينز فازوا بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021.
وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام، ويتقاسم الفائزون بها مبلغاً قدره عشرة ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار). وقالت الأكاديمية إن كارد الكندي المولد حصل على نصف الجائزة "عن إسهاماته التجريبية في اقتصاد العمل". وأضافت أن الأميركي أنجريست والأميركي الهولندي إمبينز تقاسما نصف الجائزة الآخر "عن إسهاماتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية". وتم تأسيس وتمويل جوائز نوبل المرموقة التي تُقدم عن الإنجازات في مجالات العلوم والآداب والسياسة بوصية من رجل الأعمال السويدي الثري مخترع الديناميت الفريد نوبل. وبدأ تقديم الجوائز عام 1901، لكن جائزة الاقتصاد التي أنشئت بتبرع من البنك المركزي السويدي في الذكرى الثلاثمئة لتأسيسه أضيفت إلى جوائز نوبل في وقت لاحق وبدأ تقديمها عام 1969.