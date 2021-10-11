بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة النفسية العالمي نظمت مؤسسة التنمية الأسرية العديد من الورش الخاصة بالتثقيف النفسي كان من بينها الجلسة النقاشية بعنوان «الرعاية الذاتية»، بالإضافة إلى الاستشارات الأسرية من خلال مركز الارشاد الأسري.
وقالت وفاء آل علي مديرة إدارة الارشاد والاستشارات الأسرية إنه في كل عام يتم إطلاق عنوان جديد يحمل معنا لأهم الأحداث التي تفرض نقسها على ساحة الصحة النفسية لمواجهتها بالأساليب العلمية والمعرفية في كل عام على التوالي منذ بداية عام 1992.
وأضافت: بناء على مبادرة أطلقها الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وتحت مظلة الوعي الصحي نتشارك مع العالم أجمع في إحياء يوم الصحة النفسية العالمي بمسمى جديد، نخاطب به القلوب والعقول تحت شعار«الرعاية الصحية النفسية للجميع: لنجعل هذا الشعار واقعاً» موضحة أن اختيار هذا الشعار يأتي ضمن جملة أسباب دفعت منظمة الصحة العالمية على اختيار ذلك الشعار لهذا العام 2021، نتيجة ما سببته جائحة كوفيد-19 وأثر سلباً على الصحة النفسية للغالبية العظمى من الناس.
وأشارت إلى ظهور مصطلح ليس بالجديد، ولكنه لم يكن معروفاً لدى الكثيرين، ويتعلق الأمر بمتلازمة الكوخ: حيث واجهه العديد من الناس بعض من الأعراض مثل (القلق- العصبية – الأرق- الضيق- التوتر... إلخ) وأطلق عليها كرب ما بعد الصدمة (العيش في تجربة لم يمر بها الشخص من قبل)، قد لا تصيب الجميع، ولكن يصاب بهذا الشعور العديد من الأشخاص، كما تزايد انعدام الدافع – وعدم الرغبة في مواصلة العمل أو الانتاج لدى بعض الناس، مما يذهب بنا إلى الأشخاص المصابين بالوسواس القهري.
وأكدت وفاء آل علي ضرورة مساعدة المصاب باضطراب الشخصية الوسواسية القهرية من طرف الأهل والأصدقاء عبر هذه النصائح:
- العرض على الطبيب النفسي لتشخيص حالته بدقة.
- المتابعة الدقيقة المناسبة لحالته والتأكد من تناوله الدواء.
- إبعاده عن مصادر الأخبار السيئة مع عدم حصر أعداد الوفيات أمامه قدر المستطاع.
- اطلاعه على الأخبار الإيجابية وحالات التعافي قدر المستطاع.
- عدم ذكر الإشاعات ونشرها على كافة المستويات لما تسببه من اضطرابات القلق له ولغيره.
- عدم التعامل معه على أنه يبالغ بالأمر مع الحفاظ على مشاعره من دون السخرية من أفكاره الوسواسية.
- تجنب جداله في الأفكار التي يتحدث عنها في وقتها حتى لا يصاب بالانفعال الشديد ومن المحتمل أن يؤذي نفسه بشكل أو بآخر.
- تشجيعه على ممارسة الرياضة مع مجموعة من الأنشطة التي تساعده على الاستمرار من دون قلق.
تجدر الإشارة إلى منظمة الصحة العالمية أقرت يوم 10 أكتوبر يوماً للصحة العالمية، تهدف من خلال ذلك إلى التوعية بالأمراض النفسية وتسليط الضوء على العوامل الاجتماعية والنفسية وتأثيرها النفسي على المجتمعات البشرية وأكدت المنظمة التي أطلقت حملة تحت شعار «الرعاية الصحية للجميع: لنجعل هذا الشعار واقعاً» على ضرورة الارتقاء بنوعية خدمات الصحة النفسية على جميع المستويات.