يوغا و تأمل.. للصحة النفسية في «حديقة أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية تطلق حديقة أم الإمارات برنامج «الصحة واللياقة» الذي يتضمن جلسات يوغا وتأمل مجانية للزوار، ويهدف إلى تعزيز الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع وإثراء تواصلهم مع الطبيعة.

وسيكون رواد الحديقة كل يوم أربعاء في تمام الساعة 6:30 مساءً اعتباراً من اليوم حتى 27 أبريل 2022 على موعد مع جلسات يوغا وتأمل مجانية تساعدهم على تعزيز معرفتهم بكيفية الاسترخاء بعيداً عن صخب الحياة، والتحلي بالمرونة الداخلية وتحقيق أعلى مستويات الوعي الذاتي.

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات: «تلعب الحدائق والمساحات الخضراء دوراً محورياً في بناء المجتمع والتأسيس لبيئة صحية تمكن الأفراد من الاسترخاء والتأمل فيما حولنا والتواصل بعيداً عن صخب الحياة اليومية.. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، حرصنا على تسليط الضوء على التوتر والقلق والاضطرابات النفسية التي قد يكون الكثير من الأشخاص عرضة لها في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم أجمع مؤخراً».وأضافت: «بصفتنا الوجهة الخضراء المفضلة في أبوظبي، نعلم مدى ارتباط الكثير من زوارنا بالطبيعة والأجواء الخارجية في الهواء الطلق. ومن هنا، نحرص دوماً بتسليط الضوء على أهمية الطبيعة والتواصل معها وانعكاس ذلك على الصحة النفسية لأفراد المجتمع ورفاههم، حيث يسعدنا إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع شركائنا المتخصصين في مجالاتهم، وتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذه المبادرة بحديقة أم الإمارات».