نيللي كريم تخوض سباق رمضان بـ «أحوال شخصية»

سعيد ياسين (القاهرة)

تخوض نيللي كريم سباق دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «أحوال شخصية»، الذي تواصل به حضورها الرمضاني، بعدما قدمت من قبل «بـ 100 وش»، و«لأعلى سعر»، و«تحت السيطرة»، و«سقوط حر»، و«ذات»، و«سجن النسا»، و«العميل 1001»، و«نسيم الروح»، وغيرها.

وقال المخرج ماندو العدل لـ «الاتحاد»: إنه يتعاون من خلال «أحوال شخصية» مع نيللي للمرة الثانية بعدما قدما معاً من قبل مسلسل «لأعلى سعر» الذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه عام 2017 خلال شهر رمضان، وتمنى العدل أن يحقق المسلسل النجاح المأمول، خصوصاً أنه يتناول العديد من المشاكل الإنسانية والاجتماعية والنفسية المهمة، وفي مقدمتها قضايا المرأة.

من ناحية أخرى، تخوض نيللي تجربتها الأولى مع دراما المنصات، وذلك من خلال مسلسل «جسر»، الذي تشارك في بطولته مع عمرو سعد، وهو من نوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، وتدور أحداثه حول ما يمكن أن يصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

وكانت نيللي قدمت في رمضان الماضي مسلسل «ضد الكسر» مع محمد فراج، ولقاء الخميسي، وجسدت فيه شخصية «سلمى» نجمة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتعرض لمحاولة قتل.