3 مفاتيح لتجنب أمراض الشيخوخة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد تقرير طبي نشره موقع «Chart Well» أن الصحة النفسية الجيدة تحمي كبار السن من أمراض الشيخوخة، وحسب الخبراء، فإن هناك ثلاثة مفاتيح أو عوامل مهمة، تقلل من خطر إصابتهم بالنوبات القلبية والذبحة الصدرية والسكتة الدماغية.

الامتنان

أظهرت الدراسات أن كبار السن الذين يشعرون بالامتنان يتمتعون بصحة بدنية أفضل، لأنهم يشاركون أكثر في الأنشطة الصحية، بل إن الامتنان يساعدهم على النوم بشكل أفضل ولفترة أطول، إذ لا يكون لدى الأشخاص الممتنين أفكار سلبية ومقلقة قبل النوم.

ويساعد الامتنان في حماية الأشخاص من الإجهاد والاكتئاب أيضاً، لا سيما أثناء التحولات الحياتية، لأنه يعزز الشعور بالدعم الاجتماعي، كما يرتبط الشعور بالامتنان بانخفاض ضغط الدم وخفض الكوليسترول السيئ وارتفاع الكوليسترول الجيد وتحسين المناعة وارتفاع معدلات الالتزام بالأدوية.

السعادة والإيجابية

وجدت الأبحاث أن الذين يشعرون بالسعادة في حياتهم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو الذبحة الصدرية، كما يرتبط الفرح بحياة أطول، حيث كان كبار السن أقل عرضة للوفاة إذا كانوا سعداء ومتحمسين. كما وجدت أن الأشخاص ذوي المواقف الإيجابية لا يعانون التهاب المفاصل المؤلم، حيث إن الشعور الإيجابي والفرح له تأثير وقائي في تقليل أو تأخير ظهور الوهن لدى كبار السن ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.النشاط اليومي واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين وضعوا أهدافاً لتوجيه أنشطتهم اليومية يعيشون أطول من نظرائهم، وأن وجود إحساس بالمعنى والهدف يعزز الصحة الجسدية، عن طريق الحد من التوتر وتحسين التأقلم وتشجيع السلوكيات الصحية.