سامح حسين في «حلم جميل»

القاهرة (الاتحاد)

يواصل الفنان سامح حسين حضوره المسرحي، وذلك من خلال مسرحيته الجديدة «حلم جميل» الذي ينطلق 14 أكتوبر الجاري على خشبة المسرح العائم في حي المنيل بالقاهرة.

وقال سامح لـ «الاتحاد»: إن الإعداد للمسرحية استغرق وقتاً طويلاً ما بين الكتابة والتحضير والبروفات، وأشار إلى أن المسرحية تدور في إطار اجتماعي كوميدي استعراضي موسيقي غنائي، وتظهر التباين بين عدد من الطبقات في المجتمع وسلوكهم وأفكارهم، وأنه يجسد فيها شخصية شاب يجول في الشوارع، ويرى ذات يوم أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويخوض معه رحلة طويلة في سياق الأحداث، تكون بالنسبة إليه أقرب إلى الحلم الجميل.

وأوضح أنه يشاركه البطولة سارة درزاوي، نجمة مسرح مصر، وعزت زين، وجلال الهجرسي، وتأليف طارق رمضان وإخراج إسلام إمام.

وكان سامح قدم من قبل عدداً من المسرحيات الناجحة، منها «عربي منظرة»، و«مقص حرامية»، و«البقية في حياتك»، و«أنا الرئيس»، وغيرها.