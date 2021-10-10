أميرات ديزني في الرياض

الرياض (رويترز)

استمتعت أُسر سعودية بالعرض الموسيقي العالمي الأول لأميرات ديزني على مدى أربعة أيام، ووضعت فتيات صغيرات التيجان وارتدين فساتين مستوحاة من أزياء الأميرات خلال حضورهن العرض الذي أُقيم في العاصمة الرياض.. وهذا العرض الموسيقي هو الأول للفرقة في السعودية، وجرى تنظيمه ضمن فعاليات معرض الرياض للكتاب، وفي مستهل جولة عالمية للفرقة الفنية.

وسعدت الموسيقيات والممثلات المشاركات في العرض بما رأين في المملكة من حفاوة واهتمام وتقدير، وأكدت أمهات من الحضور أن الحفل أعاد لهن ذكريات الطفولة الجميلة.