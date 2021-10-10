«كابتن كيرك» إلى الفضاء

واشنطن (أ ف ب)

عندما بدأ عرض مسلسل «ستار تريك » عام 1966، لم يكن الأميركيون وصلوا بعد إلى القمر، لكن وليام شاتنر الذي لعب دور الكابتن كيرك في العمل الشهير سيصبح أول ممثل من فريق المسلسل يسافر إلى الفضاء.

وينطلق شاتنر في رحلته من غرب تكساس مع ثلاثة ركاب آخرين على متن صاروخ تابع لشركة الملياردير الأميركي جيف بيزوس «بلو أوريجن» في ثاني مهمة مأهولة تنفّذها المجموعة.

وقال الممثل الكندي في مقطع فيديو نشرته الشركة: «أعتزم أن أبقى مطلاً من النافذة، وأتمنّى ألا أرى مخلوقاً غريباً ينظر إليّ من الجانب المقابل».