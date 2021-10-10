الشارقة (الاتحاد) أعلنت القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، تزامناً مع «أكتوبر الوردي» الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، عن تقديم برنامج فعاليات متكامل يتضمن فحوصات طبية مجانية وجلسات استشارية مع فريق من الخبراء والأطباء إلى جانب سلسلة من الندوات التثقيفية وذلك لتلبية احتياجات المجتمع بمختلف فئاته وجنسياته في الدولة خاصةً في ظل التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا وأدت إلى إعاقة جهود التشخيص المبكر ووصول المرضى إلى الخدمات العلاجية.
وفي ظل الدراسات الحديثة التي أثبتت أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعاً في العالم متجاوزاً بذلك ولأول مرة في عام 2020 سرطان الرئة يأتي البرنامج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها القافلة الوردية نحو ترسيخ رسالتها الرامية إلى نشر الوعي بضرورة إجراء الفحوصات المبكرة من خلال توفير فحوصات ماموغرام مجانية و12 ندوة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي باللغتين الإنجليزية والعربية عبر 21 عيادة متنقلة كما تنظم تحدي «خطوات وردية» للعمل بصورة عاجلة على زيادة الوعي المجتمعي بمسببات المرض وإجراءات الوقاية منه.
وتعمل القافلة الوردية على توسيع نطاق نشاطاتها بالتعاون مع شركائها من مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف تمكين السيدات والرجال في دولة الإمارات من الاستفادة من الفحوصات وغيرها من الخدمات إلى جانب دعم مرضى السرطان خاصةً أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن حالات سرطان الثدي تمثل ربع حالات السرطان التي تصيب السيدات في العالم.
وتقدم القافلة خدمات تشخيصية وفحوصات طبية وتصوير ماموغرام مجانية عبر 8 عيادات طبية متنقلة ستتواجد في نادي سيدات الشارقة 16 أكتوبر الجاري وفي مول «06» 21 أكتوبر فيما يمكن للمقيمين والزوار في إمارة دبي إجراء الفحوصات التي تقدمها القافلة الوردية في مردف سيتي سنتر يوم 14 أكتوبر وفي سيتي ووك يوم 15 أكتوبر وكذلك في نادي دبي للسيدات 20 أكتوبر وفي شاطئ«لا مير» يوم 22 أكتوبر وفي برواز دبي يوم 29 أكتوبر.
وبهدف رفع الوعي المجمتعي بضرورة إجراء الفحص الذاتي وتصوير الماموغرام تنظم القافلة الوردية ثلاث ندوات توعوية افتراضية يقدمها نخبة من المتخصصين في هذا المجال حيث قدمت الدكتورة كاميني نايك أخصائية أمراض النساء والتوليد والرضاعة ندوة حول «سرطان الثدي» باللغة الإنجليزية في 5 أكتوبر وتلقي الطبيبة أنغام أمان محاضرة حول سرطان الثدي باللغة العربية في 18 أكتوبر إلى جانب محاضرة للدكتورة جاكلين ماريا دياس أستاذ مشارك ورئيس قسم التمريض بكلية العلوم الصحية وفي 25 أكتوبر تتناول أهمية الدعم النفسي للمصابات بسرطان الثدي.
وتستضيف القافلة الوردية 9 ندوات افتراضية تستهدف كوادر من المؤسسات الخاصة والحكومية في كل من الشارقة وأبوظبي ودبي في إطار مبادرة «اليوم الصحي» التي أطلقتها جمعية أصدقاء مرضى السرطان وتستهدف الشركات والمؤسسات.