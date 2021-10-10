تصدر فيلم جيمس بوند الجديد إيرادات السينما في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات بلغت 56 مليون دولار أميركي. يحمل الفيلم عنوان (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" وهو من أفلام الحركة والإثارة. وهو من بطولة الممثلين دانييل كريج ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس ومن إخراج كاري فوكوناجا. وتراجع فيلم المغامرة والخيال العلمي (فينوم: ليت ذير بي كارنيدج) من المركز الأول إلى المركز الثاني مسجلاً 32 مليون دولار. والفيلم بطولة توم هاردي وودي هارلسون ومايكل وليامز ومن إخراج آندي سركيس. وجاء فيلم الرسوم المتحركة (ذا آدامز فاميلي 2) "عائلة آدامز الجزء الثاني" في المركز الثالث متراجعاً عن المركز الثاني الذي احتله في الأسبوع الماضي، محققاً إيرادات بلغت عشرة ملايين دولار. وتراجع فيلم المغامرات والحركة ( شانج-شي آند ذا ليجيند أوف ذا تن رينجز) «شانج- شي وأسطورة الخواتم العشرة» من المركز الثالث إلى الرابع مسجلاً 4.2 مليون دولار. والفيلم بطولة سيمو ليو وأوكوافينا وفالا تشين وتوني لونج ومن إخراج ديستين كريتون. وجاء فيلم الجريمة والدراما (ذا ميني سانتس أوف نيو آرك) «الكثير من القديسين في نيو آرك» في المركز الخامس بإيرادات بلغت 1.4 مليون دولار. والفيلم من إخراج آلان تايلور ومن بطولة أليساندرو نيفولا وليزلي أودوم جونيور وجون بيرنثال.