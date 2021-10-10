أبوظبي (الاتحاد) تستعد لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون لجولة مقابلات الشعراء في عاصمة المملكة العربية السعودية «الرياض»، والتي ستنطلق يوم غدٍ الاثنين، وتستمر لمدة خمسة أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي. وتعد جولة مقابلات الرياض من الجولات المهمة في برنامج شاعر المليون، وتشهد إقبالاً كثيفاً من شعراء الشعر النبطي لمقابلة لجنة التحكيم لتحقيق حلمهم في الوصول إلى مسرح شاطئ الراحة والمنافسة على لقب شاعر المليون وحمل البيرق. وسجلت المواسم السابقة من البرنامج تقدم شاعرين من السعودية لحمل بيرق شاعر المليون خلال الموسمين الثالث والثامن، حيث حصد الشاعر زياد بن حجاب بن نحيت المركز الأول وحمل بيرق الموسم الثالث من البرنامج، وحصد الشاعر نجم بن جزاع الأسلمي المركز الأول وحمل بيرق النسخة الثامنة، وحافظ شعراء السعودية على حضورهم الدائم في المرحلة الختامية على مدار المواسم التسعة الماضية. وكانت لجنة تحكيم البرنامج قد أنهت مقابلات الشعراء في العاصمة الكويت، والتي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، وسط مشاركات كبيرة ومميزة من الشعراء الذين قدموا نصوصاً تحتوي على كثير من الفنون والمستوى الرفيع. وأعلنت لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الجهة المنتجة لبرنامج «شاعر المليون»، في وقت سابق، عن تنظيم خمس جولات عن بعد (بواسطة الاتصال المرئي) لمرحلة مقابلات الشعراء في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وجولة الختام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسينقل برنامج شاعر المليون بث مقابلات لجنة التحكيم للشعراء في الجولات الخمس ضمن حلقات مسجلة تبث قبل انطلاق الحلقات المباشرة، والتي ستتضمن قصائد الشعراء التي تم إلقاؤها أمام لجنة التحكيم وتفاعل اللجنة معها، بالإضافة إلى المزيد من التفاصيل وكواليس الجولات والمقابلات المصاحبة لها. وتضم لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون في عضويتها كلاً من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، واللجنة الاستشارية المكوّنة من بدر الصفوق وتركي المريخي.