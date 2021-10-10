فازت ثمرة يقطين ببطولة أوروبا لأثقل ثمرة من هذا النوع في مدينة لودفيجسبورج جنوبي ألمانيا، اليوم الأحد. وأعلن منظمو المسابقة أن الثمرة القادمة من إيطاليا بلغ وزنها 1217.5 كيلوجراماً. ولم يتمكن زارع هذه الثمرة، ويدعى ستيفانو كوتروبي، من الحضور إلى المسابقة لأسباب عائلية. كان وزن الثمرة في سبتمبر الماضي في إيطاليا 1226 كيلوجراماً لتصبح أثقل ثمرة من نوعها في العالم منذ ذلك الوقت. وعن اختلاف وزنها بين إيطاليا وألمانيا، قال منظمو المسابقة في لودفيجسبورج، إن ثمرة اليقطين تفقد جزءاً من وزنها بعد قطفها من نباتها. وجاءت في المركز الثاني ثمرة المزارع البلجيكي ماريو فانجيل بوزن بلغ 1106.5 كيلوجرام، ثم ثمرة المزارع الفرنسي مهدي داهو في المركز الثالث بـ983.5 كيلوجرام.