متسوق من "أمازون" يواجه عقوبة السجن لـ20 عاماً

قد يواجه أحد المتسوقين من موقع "أمازون"، عقوبة بالسجن تصل لـ20 عاماً بتهمة الاحتيال.



واعترف هدسون هامريك أمام محكمة شارلوت في نورث كارولينا بالولايات المتحدة، بأنه ارتكب التهم المنسوبة إليه.

وأصدرت وزارة العدل بياناً قالت فيه إن هامريك يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاماً، وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

وحسبما ذكر موقع "بزنس إنسايدر"، فقد رفع محامون في الولايات المتحدة قضية على هامريك، يتهمونه فيها بالاحتيال في أكثر من 270 صفقة شراء قيمتها تقارب 290 ألف دولار، أجراها مع موقع "أمازون".

وكان هامريك يقوم بشراء منتجات من "أمازون"، معظمها بالغ الثمن، ومن ثم يقوم بإرجاع نسخة غير أصلية منها على درجة كبيرة من التشابه، أو إصداراً بمواصفات أقل أو أقدم.

وقال المدعون أيضاً، إنه في بعض الأحيان، كان هامريك يعيد بيع المنتجات الأصلية التي حصل عليها من "أمازون" على موقع "إي باي"، كما فعل مع جهاز "آي ماك برو".