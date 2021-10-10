نماذج ناجحة في برنامج «شبابنا في الميدان»

الشارقة (الاتحاد)

تقدم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر قناة تلفزيون الشارقة، برنامجها الجديد «شبابنا في الميدان»، الذي يتناول نماذج مهنية شبابية ناجحة في وظائف ومهن مختلفة، ترصدها كاميرا البرنامج من الميدان.

ويصور البرنامج، الذي يبث كل يوم اثنين عند 9:30 مساءً، مشاهد من العمل الميداني لكل ضيف بأسلوب توثيقي مشوق، يضع المشاهدين أمام تجارب ملهمة تبرز تميز الشباب في مختلف الوظائف، ويعكس اهتمام القناة بالبرامج الميدانية التي تلبي شغف الجمهور وتنقله إلى الحياة العملية.

ويسلط البرنامج، الذي انطلقت أولى حلقاته في بداية شهر سبتمبر الماضي، الضوء على الكثير من الوظائف الإدارية والمهن المختلفة في الأسواق والمصانع، من خلال استضافة شخصين من الكوادر الوطنية الشابة، حيث تتجول كاميرا البرنامج معهما في مواقع العمل والإنتاج ليتحدث كل منهما على حدة حول مسيرته المهنية منذ التحاقه بعمله، ثم يشرح المهام التي يقوم بها وما يقدمه من خدمة للمجتمع من خلالها.

ونقلت الحلقات الأربعة الأولى من البرنامج ثمانية نماذج من الكوادر الوطنية الشابة يعملون في وظائف ومهن متنوعة كالعمل الشرطي والهندسي والإعلامي والسياحي، إلى جانب بعض المهن في الأسواق، حيث يعرض الضيوف تجاربهم ويكشفون أسرار النجاح والصلة بين التأهيل المهني والممارسة العملية للوظائف، وما تخلقه من طموح يعين على مواجهة التحديات وتحقيق الإبداع والتميز.