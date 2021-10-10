وفاة فنان على خشبة مسرح شهير في روسيا

قال مسرح البولشوي الشهير في موسكو إن أحد أفراد الفرقة لقي حتفه في حادث على خشبة المسرح أثناء عرض أوبرا.

وأضاف البولشوي، وهو أحد أرقى المسارح في روسيا، إن الحادث وقع خلال تغيير أحد المناظر في أوبرا سادكو للمؤلف الموسيقي الروسي نيكولاي ريمسكي كورساكوف.

وقال المسرح في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء "تم إيقاف العرض على الفور، وطُلب من الجمهور المغادرة".

وقال محققون في موسكو إنهم يحققون في ملابسات وفاة الفنان البالغ من العمر 37 عاماً. ولم يتم الكشف عن هويته.

ونقلت إنترفاكس عن مصدر قوله إن الفنان لقي حتفه على أثر سقوط إحدى قطع الديكور عليه بين مشهدين. كما قالت مصادر لوكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس للأنباء إن سقوط قطعة ديكور كان سبباً في وفاته.