قريبـاً.. «جنيّة» عبر المنصات

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكدت الممثلة رشا السيد أنه من المقرر عرض مسلسلها الخليجي «جنية» قريباً على إحدى المنصات الرقمية، معتبرة أنه تجربة مميزة وفريدة بالنسبة لها، خصوصاً أن العمل يسلط الضوء عن قضية الشعوذة والسحر، كما كان الدور بمثابة تحد كبير لها، لاسيما أنها تظهر بأشكال مختلفة، ما تطلب منها تحضيرات عديدة، سواء من ناحية الماكياج أو التجهيز للشخصية، متمنية أن ينال إعجاب المشاهدين.

وقالت إنها انتهت من تصوير المسلسل، وهو من إخراج حسين شوكت وتأليف الكاتب علي الدوحان، ويشارك فيه نخبة من أبرز ممثلي الخليج، من أبرزهم ليالي دهراب، وطلال باسم، وخالد العجيرب، وغدير السبتي، وشيخة البدر، وتجسد فيه رشا دور «كوكو» صاحبة صالون نسائي، والمعروف عنها أنها شخصية قوية تسيطر على كل من حولها، لدرجة أن الجميع يطيع أوامرها من دون تفكير، حتى يكتشف أمرها بأن لديها صلة بعالم الشعوذة والسحر!