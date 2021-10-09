توقف عن الاقتراض.. الآن

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

من أجل حياة سليمة خالية من المنغصات والمشاكل، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ضمن خدمة تنمية مهارات التخطيط المالي السليم، ورشة بعنوان «توقف عن الاقتراض الآن» عبر تقنية «مايكروسفت تيمز».. وتناولت الورشة التي استهدفت أفراد الأسرة ما فوق 19 عاماً، وقدمها المستشار الاجتماعي نزار القحطاني ثلاثة محاور: «الأهداف والقرارات المالية.. قيم وضع ديونك الحالية.. اتخاذ قرارات حكيمة نحو ديونك».

وقال القحطاني: إن التخلص من الديون يكون عبر الوقاية السليمة، والعلاج الصحيح، حيث إن الوقاية السليمة تكون مبنية على الخطط المالية السليمة، سواء لميزانية الفرد أو لميزانية الأسرة وكذلك وجود حساب للطوارئ، الذي يقي الفرد والأسرة من الاقتراض.

أما من حيث العلاج الصحيح، فشدد على عدم التأخر في سداد الديون، بما فيها ديون «بطاقة الائتمان»، موضحاً أن مالك هذه البطاقة إذا أنفق مثلاً 2000 درهم في الشهر، فعليه سدادها في الوقت المحدد، بحيث لا تنقص درهماً واحداً، وكذلك إخراج الديون في أول الشهر حتى لا تتراكم، والسعي لتقليل سنوات الدين لتخفيض الفائدة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند التعسر بدل جدولة الديون، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الدين ويزيد في سنوات السداد، مما يثقل كاهل المقترض ويزيد من مشاكله الأسرية والفردية.