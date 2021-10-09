4 نصائح للوقاية من السرطان

أبوظبي (الاتحاد)

أوصى تقرير صحي نشره موقع «Chart Well» ببعض النصائح للوقاية من مرض السرطان وتقليل مخاطر الإصابة به:

النشاط البدني

تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تقليل خطر الإصابة بـ13 نوعاً من السرطان، من بينها الثدي والقولون والمعدة والمثانة، ويساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والكالسيوم والزبادي بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأنواع مثل القولون والمستقيم.

حماية البشرة

يمكن الحماية من الإصابة بسرطان الجلد عن طريق تجنب أشعة الشمس في منتصف النهار، واستخدام واقٍ واسع الطيف وارتداء النظارات الشمسية والقبعة العريضة.

الوزن الصحي

يساعد فقدان الوزن الزائد عن طريق الحمية والرياضة في تقليل مخاطر الإصابة بأكثر من عشرة أنواع من السرطان، بما في ذلك القولون والمستقيم والثدي والمبيض.

الفحص المنتظم

توصي جمعية السرطان الأميركية بضرورة الخضوع للفحص الدوري للثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم والرئة، لاسيما للذين تتراوح أعمارهم بين 75 و85 عاماً، بناءً على عوامل مثل الصحة والتاريخ المرضي.