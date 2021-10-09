دبي (الاتحاد) من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، طرح الفنان عيضة المنهالي أغنية جديدة حملت عنوان «ما عنه صدود» متعاوناً في ألحانها مع الفنان فايز السعيد ومن توزيع محمد صالح، ويقول في مطلعها: ما عنه صدود وصل الزين ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجي عطفه رموشه سيوف موت جات مستنه منها عروقي ورا الاضلاع منشطفة يا ناوي تخطف القلب اش تبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطفه وتمت عملية تسجيل أغنية «ما عنه صدود» ما بين استديوهات عيضه المنهالي وفايز السعيد، وتم عرضها بفيديو ممنتج عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع «يوتيوب»، وعبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية المتخصصة.