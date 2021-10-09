حسين الجسمي يغني في ذكرى انتصارات أكتوبر

القاهرة (الاتحاد)

أحيا حسين الجسمي حفلاً غنائياً في القاهرة بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، في فندق الماسة مدينة نصر، بحضور نخبة كبيرة من مختلف الجنسيات المصرية والعربية وعدد من نجوم الفن والإعلام والمشاهير، متنقلاً بين عدد كبير من الأغنيات الوطنية والعاطفية والاجتماعية التي حملت تفاعلاً كبيراً بين الجمهور الحاضر.

وشهد الحفل الذي تم تشييد مسرح خاص له في ساحة فندق الماسة، ضمن أعلى وأحدث مواصفات الصوت والإضاءة والديكورات، إطلاق الألعاب النارية احتفالاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، والتي بدأ إطلاقها مع دخول حسين الجسمي إلى المسرح على أنغام أغنية «تسلم إيدينك» وبين فقرات الحفل وفي الختام الذي كان مع أغنية «بالبنط العريض».

وتنقل الجسمي في برنامجه الغنائي بين الأغنيات «ستة الصبح، بحبك وحشتيني، براوه، مهم جداً، الشاكي، أحبك، نسم علينا الهوى، والله ما يسوى، وحشتني دنيتي، بشرة خير، أجدع ناس، والأغنيات الاجتماعية التي تلاقي نجاحاً وانتشاراً كبيراً في مصر وخارجه أغنية «سنة الحياة وسر السعادة»، إلى جانب أغنية «ريداك»، وذلك بتفاعل كبير من الجمهور الكبير الحاضر، وسط أجواء فرح احتفالية.