ظاهرة فلكية بديعة تشهدها سماء الوطن العربي

شعبان بلال (القاهرة)

ظواهر فلكية كثيرة تشهدها الكرة الأرضية وينتظرها عشاق النظر إليها في دول العالم المختلفة، للاستمتاع برؤيتها عبر العين المجردة أو تلسكوب فضائي.

ويُمكن لمحبي عالم الفلك والفضاء، مشاهدة ظاهرة اقتران القمر مع كوكب الزهرة في مشاهد بديعة أكد خبراء الفلك أنها صحية وممتعة، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس: إن هلال القمر يتراءى قريباً من كوكب الزهرة في السماء اليوم السبت، ويمكن رؤية هذا المشهد في الخامسة والنصف مساء خلال الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما معاً في السابعة وأربعين دقيقة تقريباً.

وأضاف لـ «الاتحاد»، أن سبب اقتران القمر مع كوكب الزهرة يعني ظهورهما على نفس توقيت المدار، بحيث يظهر الكوكبان كأنهما كوكب واحدة.

وأوضح أستاذ الفلك أن هذه ظاهرة الاقتران تتكرر بصورة مستمرة، لكن ليس بشكل أو تواقيت ثابتة، موضحاً أن العالم شهد العديد من ظواهر الاقتران للكواكب خلال الفترة الماضية، وكذلك ستشهد الكرة الأرضية العديد من الظواهر المماثلة.

وشجع تادرس الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، مضيفاً أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.