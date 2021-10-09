جورج كلوني يمنع زوجته من مشاهدة أحد أفلامه الشهيرة لهذا السبب!

أكد الممثل الأميركي الشهير، جورج كلوني، أنه منع زوجته المحامية أمل علم الدين، من مشاهدة أحد أفلامه السينمائية الشهيرة، وهو فيلم "Batman & Robin"، قائلاً: "أريد أن أحظى ببعض الاحترام من زوجتي".

وقال كلوني، إنه رفض السماح لزوجته بأن تشاهد فيلمه "Batman & Robin"، الذي قدمه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وذلك خوفًا من أن يفقد احترامها له بعد مشاهدته، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وكشف كلوني، البالغ من العمر 60 عاماً، أنه يمنع توأمه، أليكساندر وإيلا من مشاهدة لمحة من الفيلم، وذلك لأنه قد يتأذى من تعرضه للانتقاد منهم، إذ يخاف من أن يقولون له في وجهه: "هذا سيء".

وتم تصنيف فيلم "Batman & Robin" كأسوأ فيلم تم عرضه عن شخصية البطل الخيالى مكافح الجريمة "باتمان"، كما نال جورج كلوني وقت عرض الفيلم، الذي أنتج عام 1997، انتقادات شديدة بسبب تصميم بزته كـ"باتمان" في أحداث العمل.

وأعلن جورج كلوني منذ سنوات تبرؤه من من بطولة الفيلم، الذي يشارك في بطولته، أرنولد شوارزنجر، وأوما ثورمان، وكريس أودونيل، ومن إخراج الراحل جويل شوماخر.